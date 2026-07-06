Мужчина толкнул контролера на станции Московского метро «Беломорская» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

23-летний мужчина толкнул контролера на станции Московского метро «Беломорская», в результате чего женщина упала вблизи эскалатора. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Установлено, что сотрудник ГКУ Москвы «Организатор перевозок» остановила хулигана для проверки оплаты проезда. Однако мужчина повел себя агрессивно: толкнул женщину, из-за чего она упала, и попытался сбежать.

Мужчина причинил вред контролеру на станции Мосметро «Беломорская»

Обвиняемый уже заключен под стражу. Его могут привлечь к уголовной ответственности по факту применения насилия в отношении представителя власти.

Как KP.RU писал ранее, подросток из Москвы избил контролера автобуса. При проверке оплаты проезда обнаружилось, что женщина воспользовалась льготной картой своего сына. Молодому человеку не понравилось, что на его родительницу хотели составить протокол и решил избить контролера.