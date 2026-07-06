Анастасия Ракова сообщила о росте в 1,5 раза числа малоинвазивных операций детям в столице

Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

В детских стационарах кратковременного пребывания, открытых на базе всех многопрофильных медучреждений столицы, пациентам доступны малоинвазивные хирургические операции. Эти вмешательства требуют всего нескольких часов. Причем можно обойтись без долгого восстановления. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала об увеличении числа таких операций.

«Сегодня передовые технологии и современное оборудование позволяют проводить операции всего за несколько часов — без длительного восстановления и многодневного пребывания в больнице. Такой подход особенно важен при работе с детьми. Он позволяет уберечь маленьких пациентов и их родителей от лишнего стресса и тревог. Такие малоинвазивные операции проходят в детских стационарах кратковременного пребывания, где оказание медпомощи — от госпитализации до послеоперационного наблюдения — занимает не более суток. Всего за последние четыре года объем лечения в них вырос более чем в 1,5 раза — с 15 тысяч до 26 тысяч случаев ежегодно», - отметила заммэра.

Она уточнила, что за весь этот период провели более 80 тысяч операций. Благодаря такому формату ребенок может вернуться домой уже в тот же день, подчеркнула Ракова.

Специалисты используют передовое оснащение. Сюда входят инновационные лапароскопические стойки, микроскопы для выполнения микрохирургических операций и другое оборудование. Всё бесплатно - по полису ОМС.

Напомним, стационары кратковременного пребывания ведут прием пациентов в плановом и экстренном порядке по семи профилям. Из них самые востребованные — хирургия, оториноларингология, травматология и ортопедия.

Развитие системы стационаров кратковременного пребывания для детей стартовало в Москве в 2018 году в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Все начиналось на базе Морозовской детской городской клинической больницы и Детской городской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова. Позже к ним добавились еще 7 медучреждений, в числе которых ДГКБ святого Владимира, Клиника доктора Рошаля, ДГКБ имени З.А. Башляевой и другие.

Стационары кратковременного пребывания оказывают помощь и взрослым пациентам — по 8 хирургическим профилям. В целом за пять лет Москва увеличила объем малоинвазивных операций “одного дня” в пять раз: с 40 тысяч в 2020 году до более чем 200 тысяч в 2025-м.