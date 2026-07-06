Ефимов: В Новой Москве возвели около 40 млн кв. метров недвижимости с 2012 года

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о построенной в Троицком и Новомосковском округах Москвы инфраструктуре. В ее числе: жилая, социальная, промышленная и деловая.

«ТиНАО – одна из самых быстроразвивающихся территорий столицы. С 2012 года здесь возвели почти 40 миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе свыше 30 миллионов квадратных метров – жилой. Кроме того, за это время тут построили 238 социальных объектов», - отметил заммэра.

Он уточнил, что только за первые шесть месяцев этого года в ТиНАО возвели более 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса, из них почти 46 тысяч квадратных метров – это объекты социальной инфраструктуры.

ТиНАО приобретает современный облик благодаря появлению новых домов, социальных учреждений, офисных центров и промышленных предприятий.

В создании комфортной городской среды совместно участвуют город и столичные девелоперы. Рядом с жилыми новостройками возводятся детсады и школы, а также медицинские учреждения, административно-деловые и торговые центры.

Как пояснили в Департаменте градостроительной политики, что с начала этого года в Новой Москве построено 8 социальных сооружений.

Среди них – детский сад на 350 мест в жилом квартале «Саларьево парк». Внутри разместили 14 помещений для групп, музыкальный и физкультурный залы, бассейн. В результате расширилась социальная инфраструктура крупного жилого квартала. С 2020 года там было построено и запущено восемь детсадов и четыре школы.

Как добавили в департаменте, в результате расширилась социальная инфраструктура крупного жилого квартала. С 2020 года там было построено и запущено восемь детсадов и четыре школы.

Как сообщил Овчинский, только в 2025 году появились две новые школы на 2,3 тысячи учащихся и детсад на 220 малышей. Для них в ТиНАО были созданы современные образовательные пространства как в самих школьных зданиях, так и рядом с ними.

Строители применяют материалы и технологии, которые отвечают современным нормам качества и безопасности.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее подробно рассказал о возведенных в Новой Москве социальных объектах. Сюда входят 173 детсада и школы, 32 учреждения здравоохранения и 16 спортивных сооружений.