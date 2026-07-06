Сергей Собянин подвел итоги учебного года в московских колледжах

Собянин: Московские колледжи выпустили более 33 000 специалистов в 2026 году. Фото: пресс-служба правительства Москвы

В 2026 году московские городские колледжи выпустили более 33 000 молодых специалистов. А это на 10 процентов больше, чем в 2025 году. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, выпускники получили востребованные профессии в ключевых отраслях экономики: от транспорта, финансов и безопасности до креативных индустрий и социальной сферы.

«Теперь они - настоящие профессионалы, две трети из которых начали работать еще во время обучения», - подчеркнул градоначальник.

Так, одним из самых популярных направлений среди учащихся стало сестринское дело. После обучения почти 4 100 квалифицированных медицинских работников придут в столичные больницы и поликлиники. Кроме того, свыше 2 700 молодых специалистов в области программирования и информационных систем уже готовы разрабатывать цифровое будущее российской столицы.

Известно также, что тысячи молодых строителей продолжат в ближайшем будущем создавать дома, дороги и метро. Об этом сообщает мэр столицы. В 2026 году дипломы также впервые получили специалисты по информационному моделированию в строительстве.

Фото: Департамент образования и науки Москвы

Большинство из выпускников еще во время учебы начали свою трудовую деятельность в ведущих проектных бюро и крупных компаниях, в том числе и в «Галс-Девелопмент», «Колди» и «МосАрхКонсалт». На сегодняшний день это одна из самых высокооплачиваемых профессий в строительной отрасли, рассказывает Собянин.

Политик также отмечает, что впервые в этом году московские городские колледжи выпустили наладчиков станков и оборудования в механообработке.

«Мы применили мультидисциплинарный подход, и на выходе город получил универсальных мастеров, владеющих пятью квалификациями одновременно - слесаря механосборочных работ, токаря, оператора станков с программным управлением, фрезеровщика, наладчика станков и манипуляторов с числовым программным управлением», - подчеркнул Сергей Собянин.

А вот выпускники, которые заключили целевые договоры, уже трудоустроены на филиал «Объединенной двигателестроительной корпорации» - компанию «ОДК-Салют». Отметим, что она входит в российскую государственную корпорацию «Ростех».

Столичные городские колледжи впервые подготовили и универсальных спортивных тренеров. Так, помимо классической подготовки по единоборствам, волейболу и футболу, студенты изучали анатомию, биомеханику, физиологию. Они также смогли получить квалификации инструктора и ассистента фитнес-тренера, уточняет градоначальник.

За последние годы в Москве кардинально изменено содержание среднего профессионального образования. Как подчеркивает Сергей Собянин, около 70 процентов учебного времени занимает реальная практика, которая проходит на новейшем оборудовании и прямо на площадках будущих работодателей. Благодаря этому, уверен градоначальник, из стен московских городских колледжей выходят готовые и уверенные в себе и своих силах профессионалы.

Фото: Департамент образования и науки Москвы

Как KP.RU писал ранее, более 95 процентов выпускников московских колледжей успешно трудоустраиваются сразу после окончания обучения. Об этом заявил директор Московского автомобильно-дорожного колледжа имени Николаева Роман Фомин.

По словам руководителя учебного заведения, работодатели высоко ценят прикладную подготовку, которую дают колледжи, а сами выпускники быстро адаптируются на рабочих местах. Сообщается, что абитуриентам доступно более 150 направлений подготовки - от промышленных специальностей до транспорта и индустрии красоты.

Всем студентам перед началом их большого пути помогает программа профориентации. По словам студентки Московского педагогического колледжа Ангелины Трофимовой, в конце девятого класса она оказалась перед сложным выбором. В тот период школьница проходила множество профориентационных тестов, однако долго не могла понять, действительно ли педагогика является ее призванием.

«Все изменилось, когда мы с классом отправились на профессиональные пробы в колледж. Там нас ждали увлекательные мастер классы, а ещe была возможность пообщаться с приeмной комиссией, нынешними студентами и преподавателями – это помогло взглянуть на профессию изнутри», – поделилась своими воспоминаниями студентка.