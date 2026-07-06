Максим Ликсутов: Резидент ОЭЗ Москвы зарегистрировал более 70 результатов интеллектуальной деятельности

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о зарегистрированных в прошлом году четырех новых объектах интеллектуальной собственности резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», завода «Микрон». В Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы уточнили, что разработки могут применяться в промышленной электронике и электроэнергетике.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает особую поддержку высокотехнологичным и наукоемким отраслям, в том числе микроэлектронике. Это позволяет ускорить разработку и создание критически важной продукции. Только за 2025 год резидент столичной ОЭЗ зарегистрировал одно изобретение и три микросхемы», - отметил заммэра.

Он добавил, что сейчас в портфеле предприятия более 70 результатов интеллектуальной деятельности — 33 патента и 39 свидетельств по продуктам.

Благодаря новым разработкам продолжится замещение импортной компонентной базы. Созданию изобретения «Устройство генератора опорных напряжений» способствовала государственная поддержка. В планах - выпуск первых образцов в 2027 году. Важной основой для промышленной электроники будут еще три разработки — универсальный DC-DC конвертор, линейный стабилизатор напряжения и полудуплексный трансивер. Продукцию предприятия можно использовать в ключевых отраслях экономики - от автомобильной промышленности и робототехники до телекоммуникационных технологий.

Напомним, в этом году ОЭЗ «Технополис Москва» отмечает 20 лет. Все начиналось как стартовая площадка для инноваций. Теперь ОЭЗ представляет собой ключевой хаб промышленности России. Десять площадок ОЭЗ занимают в целом более 430 гектаров. Там находятся свыше 240 высокотехнологичных предприятий. Они развивают микроэлектронику, приборостроение, биомедицину, ИТ-сферу и робототехнику. Здесь открыли более 33 тысяч высококвалифицированных рабочих мест.

Москва продолжает создание базы для технологического суверенитета страны. Благодаря решениям города и мерам поддержки резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» увеличивают выпуск инновационной продукции и расширяют присутствие на глобальных рынках. Это вносит вклад в реализацию национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».