Смертельная драка в Москве: последний участник задержан и передан в суд

За смертельное избиение мужчины в 2004 году москвич отправится под суд Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Москвич обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве, дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Установлено, что в ночь с 20 на 21 апреля 2004 года трое молодых людей выпивали недалеко от проспекта Вернадского в столице. Там в ходе конфликта они напали на находящегося рядом мужчину и избили его. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте ЧП.

Изначально удалось установить и задержать только двоих нападавших. В отношении них уже вынесены обвинительные приговоры.

Следователи и криминалисты повторно проанализировали материалы уголовного дела и тщательно изучили собранные доказательства. Дополнительно допрошены свидетели, проведен ряд экспертиз.

В ходе дополнительных следственных действий удалось установить местонахождение еще одного участника смертельного конфликта. Во время допроса обвиняемый частично признал вину. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Как KP.RU писал ранее, женщина задержана в Подмосковье за нанесенное знакомому ножевое ранение. Конфликт между ними произошел в поселке Мисайлово.