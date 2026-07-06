Владислав Овчинский: «День архитектора в “Макете Москвы” - путешествие сквозь эпохи столицы»

Владислав Овчинский. Фото: Департамент градостроительной политики.

7 июля павильон «Макет Москвы» превратится в настоящую площадку открытий — здесь отпразднуют День архитектора. Гостей ждёт насыщенная программа, которая поможет взглянуть на столицу как на живой учебник истории, где каждый дом рассказывают свою историю, отметил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города.

С самого утра и до вечера здесь будет чем заняться: можно отправиться на экскурсию, посмотреть кино, поучаствовать в викторине или замереть перед завораживающими светотехническими шоу. Всё это — способ показать, как Москва шаг за шагом превращалась из небольшой крепости в один из крупнейших городов мира, и как разные эпохи оставляли свой след в её облике.

Экскурсии «Архитектура Москвы» стартуют в 12:10, 15:10 и 17:10. Сразу после каждой экскурсии гостей приглашают на короткий фильм «Главные архитекторы Москвы» — он поможет ближе познакомиться с людьми, чьи идеи формировали облик города.

«Архитектура помогает лучше понять историю города, его характер и то, как он развивается сегодня, а также напрямую влияет на облик столицы. Мы стремимся сделать такие знания доступными и интересными для самой широкой аудитории, поэтому объединили в одной программе экскурсии, лекцию, фильм и интерактивные форматы. Посетители смогут не только познакомиться с известными архитектурными объектами, но и узнать, какие идеи стоят за их созданием и как они влияют на качество городской среды», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Напомним, что Московский фонд реновации жилой застройки, который отвечает за программу реновации, по итогам 2025 года стал лидером по вводу жилья в России. За год фонд сдал рекордные 2,3 млн квадратных метров — это 119 домов и более 35 тысяч квартир.