Владислав Овчинский: Стартовал прием заявок на премию «Время архитекторов»

Владислав Овчинский. Фото: Департамент градостроительной политики.

В Москве дан старт профессиональному конкурсу, который уже третий год подряд открывает дорогу в мир большой архитектуры. Институт Генплана столицы объявил о начале приема заявок на соискание премии «Время архитектора» имени Сергея Ткаченко. Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский, это уникальная площадка, где вчерашние студенты могут громко заявить о себе.

Участие в конкурсе — это шанс для тех, кто в 2025 или 2026 году получил диплом архитектора, инженера или урбаниста. География проекта охватывает не только всю Россию, но и Республику Беларусь. Организаторы подчеркивают: к соревнованию допускаются только новички, которые раньше не пробовали силы в этой премии.

«Здесь оценивают не только оригинальность идеи, но и то, насколько проект можно применить на практике. Конкурс помогает выпускникам вузов получить внимание профессионального сообщества, а экспертам – увидеть решения, которые в будущем могут найти применение в развитии городов», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики. Поддержка таких инициатив остается приоритетом для города.

Призовой фонд в этом году составляет 600 тысяч рублей. Победителей ждет распределение наград: каждый из трех лауреатов получит по 200 тысяч. Заявку нужно подать до 23 августа.

К слову, развитие городских территорий продолжается и на уровне жилых кварталов. Власти уделяют внимание обновлению жилого фонда, в том числе в новых округах. Так, в ТиНАО, недалеко от станции Щербинка, уже возведен современный жилой комплекс, куда в скором времени переедут несколько десятков семей из соседних домов — работа по программе реновации идет согласно намеченным планам.