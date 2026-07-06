Собянин: Москва удваивает размер гранта за патентование изобретений в России. Фото: пресс-служба правительства Москвы

Москва расширила программу финансовой поддержки патентования разработок в России. Об этом сообщает мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Данная программа действует с апреля 2022 года, рассказывает политик. Всего за время ее существования одобрено более 1 100 заявок инновационных компаний. Им оказана поддержка на общую сумму 318,9 млн рублей.

Расширение этой программы позволит увеличить патентную активность столичных компаний, а также оказать поддержку в обеспечении правовой охраны их разработок в нашей стране, подчеркивает градоначальник.

«Если раньше действие программы распространялось только на изобретения и полезные модели, то теперь грант можно будет получить и на промышленные образцы. Его размер - 30 000 рублей на один образец», - рассказывает Собянин.

Кроме того, размер грантов на патентование изобретения уже увеличен в два раза - до 150 000 рублей.