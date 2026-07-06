Заммэра Ракова: Более 80 000 детей прошли через стационары «одного дня» в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие четыре года в столичных стационарах «одного дня» медики сделали маленьким пациентам более 80 000 операций без госпитализации. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам политика, передовые технологии и современное оборудование позволяют проводить операции всего за несколько часов - без длительного восстановления и многодневного пребывания в больнице. Этот подход особенно важен при работе с детьми.

«Он позволяет уберечь маленьких пациентов и их родителей от лишнего стресса и тревог. Такие малоинвазивные операции проходят в детских стационарах кратковременного пребывания, где оказание медпомощи – от госпитализации до послеоперационного наблюдения – занимает не более суток», – подчеркнула вице-мэр.

Благодаря разработкам маленький пациент проводит минимальное время в стационаре. Необходимые вмешательства для несовершеннолетних проводятся бесплатно по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).