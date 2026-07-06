Пятисотбалльница ЕГЭ Екатерина Малкова подала документы в МФТИ. Фото: Департамент образования и науки Москвы

Абитуриентка Екатерина Малкова, которая впервые за историю проведения ЕГЭ набрала 500 баллов, официально подала документы в Московский физико-технический институт (МФТИ). Как сообщает пресс-служба вуза, девушка выбирает между несколькими направлениями, однако она уже подала согласие на зачисление.

500-бальница посетила университет, где побывала в нескольких передовых лабораториях и сумела пообщаться с директором Физтех-школы биологической и медицинской физики Денисом Кузьминым, директором Физтех-школы электроники, фотоники и молекулярной физики Андреем Батуриным и увидеть научную базу университета. У Екатерины еще есть время определиться с выбором направления до 25 июля.

Как KP.RU писал ранее, по итогам основного этапа сдачи ЕГЭ определились субъекты Федерации, чьи выпускники показали наилучшие результаты. Абсолютным лидером стал Санкт-Петербург, где 914 школьников получили за работу высший балл.