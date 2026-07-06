Медики Подмосковья извлекли из ноги мальчика рыболовный крючок с червяком Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Медики Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы спасли мальчика, в ноге которого застрял рыболовный крючок с наживкой. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Ребенок закидывал удочку, когда случайно вонзил крючок в себя, на целых четыре см. Под кожей оказался и дождевой червь - наживка. Это не только сделало извлечение сложнее, но и увеличивало риск инфекции. По срочным показаниям мальчику провели аккуратное извлечение инородных тел, первичную хирургическую обработку раны, а также наложение швов.

«Подобные травмы - это не просто неприятность, а риск тяжелой инфекции из за загрязнения раны органическими материалами. Именно поэтому важно не пытаться извлечь крючок самостоятельно и сразу обращаться за медицинской помощью», - заявил заведующий травматолого ортопедическим отделением № 3 Сергей Катин.

Пациент уже чувствует себя удовлетворительно. Он выписан из стационара на амбулаторное лечение.

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