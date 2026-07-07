Число сбитых беспилотников над Москвой с начала ночи выросло до 18 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские системы противовоздушной обороны ликвидировали еще два вражеских БПЛА, летевших на Москву. Всего за ночь вторника силы ПВО сбили 18 БПЛА, летевших на город. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сбиты еще два БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в мессенджере «Макс».

Первый БПЛА за ночь 7 июля был уничтожен около 02:34 по мск. Так, на момент 04:17 по мск надо столицей ликвидировали уже 18 беспилотников.

Согласно данным губернатора Курской области Александра Хинштейна, в эту же ночь над Курском были сбиты несколько украинских беспилотников. При падении обломков дронов пострадали частные дома, а один беспилотник врезался в технический этаж многоквартирного здания