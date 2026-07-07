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НовостиПолитика7 июля 2026 2:49

Собянин сообщил об уничтожении 36 дронов ВСУ на подлете к Москве за ночь

Силы ПВО продолжают отражать атаки беспилотников на Москву
Мария ПАНЮТИНА
Собянин сообщил об уничтожении 36 дронов ВСУ на подлете к Москве

Собянин сообщил об уничтожении 36 дронов ВСУ на подлете к Москве

Фото: REUTERS.

Силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаки беспилотников ВСУ, летящих на Москву. Всего за ночь было уничтожено 36 дронов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Продолжается отражение атак беспилотников. ПВО Минобороны сбили девять БПЛА, летевших на Москву", - написал мэр в мессенджере Max.

Собянин уже сообщал о 27 уничтоженных дронах на подлете к Москве. По его данным, на местах падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб.

Аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. В аэропорту Жуковский введены временные ограничения.

Ранее KP.RU сообщал, что в ночь на 7 июля киевский режим несколько раз атаковал Белгородскую область. Врио губернатора Александр Шуваев уточнил, что горит один из объектов инфраструктуры. Погиб мирный житель.