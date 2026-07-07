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НовостиОбщество7 июля 2026 3:32

Собянин: ПВО за ночь сбила 430 беспилотников, летевших в направлении Москвы

36 дронов ВСУ были уничтожены непосредственно на подлете к Москве
Мария СПИРИДОНОВА
Собянин: ПВО за ночь сбила 430 беспилотников, летевших в направлении Москвы

Собянин: ПВО за ночь сбила 430 беспилотников, летевших в направлении Москвы

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

За минувшую ночь в направлении Московского региона было зафиксировано более 430 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

Большую часть беспилотников, направлявшихся в сторону столицы, силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали на дальних подступах, 36 дронов уничтожены непосредственно на подлете к Москве.

«С вечера до 6 утра в направлении Московского региона летело более 430 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 36 вражеских БПЛА уничтожено на подлёте к Москве», — написал Собянин.

Немногим ранее мэр Москвы сообщил, что силы противовоздушной обороны России сбили девять беспилотников ВСУ, направлявшихся в сторону Москвы.

Всего, по данным Минобороны, в течение дня 6 июля российские средства ПВО уничтожили 116 украинских беспилотников над регионами страны. В ночь на понедельник было сбито 519 беспилотников, а в направлении Московского региона летело более 430 дронов.