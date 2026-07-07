ТАСС: попытка атаки беспилотников ВСУ на Москву стала крупнейшей за два года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ночная попытка атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на столичный регион признана самой масштабной за последние два года. Об этом говорят подсчеты ТАСС, основанные на официальных заявлениях мэра Москвы Сергея Собянина.

По данным главы города, в период с вечера 6 июля до 06:00 мск 7 июля в направлении Московского региона двигалось более 430 беспилотников. Основная часть воздушных целей была нейтрализована силами противовоздушной обороны (ПВО) на дальних подступах. Непосредственно на подлете к столице уничтожили 36 украинских БПЛА.

Нынешний налет превзошел по интенсивности прошлые крупные атаки. Ранее абсолютный рекорд по числу уничтоженных аппаратов на подступах к Москве был зафиксирован 18 июня — свыше 190 единиц.

Напомним, по данным Минобороны РФ, в течение дня 6 июля российские средства ПВО уничтожили 116 украинских дронов над регионами страны. В ночь на понедельник сбили 519 беспилотников