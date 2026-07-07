Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Об утвержденной архитектурной концепции новой школы «Ботаника» в районе Южное Бутово рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Это здание разместят в жилом квартале «Южные сады», около ландшафтного парка «Южное Бутово».

«Москва активно развивает образовательную среду, создавая для детей комфортные и технологичные пространства. Так, новая школа на 825 учеников появится на Бартеневской улице. Этот проект – яркий пример сочетания передовой архитектуры и природного дизайна. Предельная площадь объекта превысит 14 тысяч квадратных метров», - отметил заммэра.

Он добавил, что на первом этаже здания расположатся учебные кабинеты, медицинский блок и обеденный зал с пищеблоком.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства.

Как уточнил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса столицы, на втором и третьем этажах универсальные и специализированные классы.

До школы можно будет пешком добраться от соседних остановок наземного городского транспорта.

Как пояснили в Департаменте градостроительной политики Москвы, здание будет отличаться своим ярким оформлением, сочетающим в себе оранжевые и белые элементы.

«В центральной части, над медиатекой с зонами для индивидуальной и групповой работы, на кровле установят зенитный фонарь в качестве дополнительного источника естественного освещения», - рассказали в ведомстве.

Известно, что по проекту в здании появятся два многофункциональных многосветных пространства, соединяющих все этажи. Спортивные занятия будут проходить в гимнастическом и двух универсальных спортзалах. Озеленение охватит примерно половину школьной территории.

Вход украсят навигационной стелой в стиле супрематизма. На ней можно будет прочитать название школы – «Ботаника». Как сообщили в Градостроительном комплексе Москвы, это название обыграют и в интерьере. В частности, стены оформят при помощи объемных рельефов и рисунков полевых трав и цветов, среди которых будут одуванчики.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что под этот МаИП городом было выделено 1,25 гектара. По договору инвестор обязан построить здание и ввести его в эксплуатацию в течение пяти лет. Учитывая социальную направленность проекта, застройщик воспользуется льготной арендной ставкой.

Напомним, о строительстве нового образовательного комплекса в Печатниках ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.