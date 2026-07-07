Об утвержденной архитектурной концепции новой школы «Ботаника» в районе Южное Бутово рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Это здание разместят в жилом квартале «Южные сады», около ландшафтного парка «Южное Бутово».
«Москва активно развивает образовательную среду, создавая для детей комфортные и технологичные пространства. Так, новая школа на 825 учеников появится на Бартеневской улице. Этот проект – яркий пример сочетания передовой архитектуры и природного дизайна. Предельная площадь объекта превысит 14 тысяч квадратных метров», - отметил заммэра.
Он добавил, что на первом этаже здания расположатся учебные кабинеты, медицинский блок и обеденный зал с пищеблоком.
Как уточнил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса столицы, на втором и третьем этажах универсальные и специализированные классы.
До школы можно будет пешком добраться от соседних остановок наземного городского транспорта.
Как пояснили в Департаменте градостроительной политики Москвы, здание будет отличаться своим ярким оформлением, сочетающим в себе оранжевые и белые элементы.
«В центральной части, над медиатекой с зонами для индивидуальной и групповой работы, на кровле установят зенитный фонарь в качестве дополнительного источника естественного освещения», - рассказали в ведомстве.
Известно, что по проекту в здании появятся два многофункциональных многосветных пространства, соединяющих все этажи. Спортивные занятия будут проходить в гимнастическом и двух универсальных спортзалах. Озеленение охватит примерно половину школьной территории.
Вход украсят навигационной стелой в стиле супрематизма. На ней можно будет прочитать название школы – «Ботаника». Как сообщили в Градостроительном комплексе Москвы, это название обыграют и в интерьере. В частности, стены оформят при помощи объемных рельефов и рисунков полевых трав и цветов, среди которых будут одуванчики.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что под этот МаИП городом было выделено 1,25 гектара. По договору инвестор обязан построить здание и ввести его в эксплуатацию в течение пяти лет. Учитывая социальную направленность проекта, застройщик воспользуется льготной арендной ставкой.
Напомним, о строительстве нового образовательного комплекса в Печатниках ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.