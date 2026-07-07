Собянин: Силы ПВО сбили еще три вражеских БПЛА, летевших на Москву Фото: REUTERS.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще три украинских БПЛА, летевших на Москву. Об этом во вторник, 7 июля, своевременно в мессенджере MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - написал градоначальник в соцсетях.

С вечера понедельника, 6 июля, и до утра сегодняшнего дня в направлении Московского региона летело более 430 дронов. Большая часть из них сбита силами ПВО на дальних подступах, 36 беспилотников - на подлете к Москве.

Жителей и гостей столицы просят быть предельно внимательными и осторожными. Не трогайте и не подходите близко к осколкам упавших БПЛА. В случае необходимости звоните по телефону «112».

Как KP.RU писал ранее, минувшей ночью российские военные сбили 452 дрона ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.