Мужчина погиб при пожаре в Новой Москве, прокуратура проводит проверку Фото: прокуратура Москвы.

56-летний мужчина погиб при пожаре в Новой Москве. Как сообщает пресс-служба столичного ведомства, Щербинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента.

Возгорание произошло в квартире жилого дома, расположенного на улице Эдварда Грига. Точная причина пожара будет установлена после пожарно-технической экспертизы.

«Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», - говорится в сообщении ведомства.

Как KP.RU писал ранее, москвичка погибла, спасаясь от пожара, который вспыхнул на Веерной улице в районе Очаково-Матвеевское в Москве. Девушка выпрыгнула из окна горящей квартиры, расположенной на четвертом этаже. Она скончалась до приезда медиков.