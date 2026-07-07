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НовостиПроисшествия7 июля 2026 5:50

Мужчина погиб при пожаре в Новой Москве, прокуратура проводит проверку

На улице Эдварда Грига в столице произошел пожар, есть погибший
Елизавета БУБНОВА
Мужчина погиб при пожаре в Новой Москве, прокуратура проводит проверку

Мужчина погиб при пожаре в Новой Москве, прокуратура проводит проверку

Фото: прокуратура Москвы.

56-летний мужчина погиб при пожаре в Новой Москве. Как сообщает пресс-служба столичного ведомства, Щербинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента.

Возгорание произошло в квартире жилого дома, расположенного на улице Эдварда Грига. Точная причина пожара будет установлена после пожарно-технической экспертизы.

«Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», - говорится в сообщении ведомства.

Как KP.RU писал ранее, москвичка погибла, спасаясь от пожара, который вспыхнул на Веерной улице в районе Очаково-Матвеевское в Москве. Девушка выпрыгнула из окна горящей квартиры, расположенной на четвертом этаже. Она скончалась до приезда медиков.