Проект Tender Hack награждён премией “Хакатоны России”

Фото: Департамент города Москвы по конкурентной политике

ИТ турнир Tender Hack, цель которого — совершенствовать сервисы Портала поставщиков, стал лауреатом национальной премии «Хакатоны России» в номинации «Лучшее внедрение решений в продакшн». Об этом рассказал Кирилл Пуртов, руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике.

По словам Кирилла Пуртова, эксперты выделили серию из пяти хакатонов, которые прошли в 2025 году в Иркутске, Москве, Самаре, Новосибирске и Казани. В состязаниях приняли участие более 400 человек — это 105 команд из 12 городов. Важная особенность проекта — открытость для разных поколений: свои силы в соревнованиях пробуют и старшеклассники со студентами, и опытные специалисты ИТ сферы. Такой подход создаёт особую рабочую атмосферу, где опыт профессионалов встречается с нестандартным взглядом молодых участников — вместе они ищут эффективные решения для развития платформы.

Проект Tender Hack существует уже шесть лет и реализуется Департаментом города Москвы по конкурентной политике. Для него эта награда — уже третья по счёту в рамках премии «Хакатоны России». В предыдущие годы, в 2024-м и 2025-м, проект побеждал в номинации «Лучший хакатон для развития одного ИТ продукта».

В 2026 году уже состоялись три хакатона — в Перми, Москве и Санкт Петербурге. Следующее соревнование намечено на сентябрь и пройдёт в Нижнем Новгороде.

Одна из ключевых задач Tender Hack — не только улучшать Портал поставщиков, но и поддерживать талантливую молодёжь, формировать сообщество специалистов, заинтересованных в развитии городских цифровых сервисов. Во время хакатонов команды получают консультации экспертов: представителей Портала поставщиков, столичных Департамента по конкурентной политике и Департамента информационных технологий, а также электронной торговой площадки «Росэлторг». Такой формат позволяет участникам не только предложить идеи, но и понять, как их можно реализовать на практике.

Участие в хакатонах бесплатное, а вся актуальная информация о прошедших и будущих соревнованиях публикуется на официальном сайте проекта.