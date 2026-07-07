Владимир Ефимов: Квартиры по реновации на улице Юных Ленинцев осматривают свыше 400 москвичей

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал об осмотре нового жилья по реновации участниками программы в районе Кузьминки Юго-Восточного округа столицы.

«В Кузьминках предстоит расселить 287 домов по программе реновации – больше, чем в любом другом районе города. Недавно здесь передали под заселение очередную новостройку по адресу: улица Юных Ленинцев, дом 44А. Сюда переедут жители дома 39, корпусов 3 и 4, а Волжском бульваре», - отметил заммэра.

Он уточнил, что более 400 москвичей уже приступили к поэтапным осмотрам равнозначных квартир с готовой улучшенной отделкой.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, всего в рамках действующей программы реновации в Кузьминках новоселами станут более 64 тысяч жителей.

С вопросами по переезду участники программы могут обращаться в работающий на первом этаже нового дома Центр информирования по переселению. В Департаменте градостроительной политики столицы пояснили, что современный жилой корпус из двух секций построили там, где раньше находились два снесенных старых дома.

«Здесь 192 квартиры жилой площадью более 11 тысяч квадратных метров. В подъездах обустроены помещения для консьержей, колясочные и лифты», - рассказали в ведомстве.

Город выделяет переселенцам бесплатную помощь: машину и грузчиков. Услугу «Помощь в переезде» можно оформить на mos.ru или в Центре информирования.

Поскольку старые дома расположены неподалеку от новостройки, для жителей сохранится привычная инфраструктура. Это касается и транспорта. Пешком можно добраться от дома до автобусных остановок и двух станций метро.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева сообщила, что в конце июня первыми выбирать новые квартиры начали почти 200 жителей дома 39, корпуса 3, на Волжском бульваре.

«7 июля к осмотру жилья приступили их соседи из корпуса 4 – еще более 220 горожан», - добавила столичный министр.

В этом им помогает суперсервис «Переезд по программе реновации» на mos.ru.

Напомним, благодаря реновации около миллиона жителей столицы переедут в новые комфортные квартиры. Город планирует расселить 5176 старых домов. Ранее Сергей Собянин поручил вдвое быстрее выполнять намеченные по программе планы. Мэр также рассказал о возведенном по реновации монолитном жилом комплексе в районе Щербинка. При сооружении трех секций здания использовали технологию объемно-блочного домостроения.