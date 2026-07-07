Владислав Овчинский: Новый дом на Варшавском шоссе встречает первых новоселов

Владислав Овчинский. Фото: Департамент градостроительной политики.

В районе Нагатино-Садовники, прямо у Варшавского шоссе, вырос еще один жилой комплекс в рамках столичной программы реновации. Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский, здание получилось с характером. Дом собрали из четырех секций, причем высота у них разная — этажность меняется, так что силуэт выглядит динамично. Внутри — 414 квартир, и все с уже готовой, улучшенной чистовой отделкой. Общая площадь жилых помещений — больше 25 тысяч «квадратов».

«Секции дома образуют п-образную композицию, благодаря которой во дворе удалось создать приватное пространство. Здесь оборудовали две детские и спортивную площадки, место для спокойного отдыха. При проектировании также учли принципы безбарьерной среды: входы в подъезды расположены на одном уровне с тротуаром, без ступеней и порогов, чтобы каждому жителю было комфортно находиться не только в квартире, но и в помещениях общего пользования», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Первый этаж новостройки спроектировали с размахом: просторные вестибюли, лифтовые холлы и огромные витражные окна на входе, так что даже в пасмурный день в подъезде светло. Для повседневного быта предусмотрели отдельные помещения для хранения колясок, велосипедов и самокатов. Кроме того, первые этажи отдадут под коммерцию. По задумке, здесь скоро откроются пекарня, аптека или пункт выдачи интернет-заказов.

Напомним, что программу реновации утвердили в августе 2017-го. Она затронет около миллиона горожан, а в списке на расселение — больше пяти тысяч старых домов. Власти взяли курс на ускорение темпов. На юге столицы, к примеру, уже готовы 42 новостройки, и еще по 14 объектам строители продолжают работать.