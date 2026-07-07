Четверо мужчин оштрафованы за лезгинку у храма в Москве Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд привлек четверых мужчин к административной ответственности за нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания, а именно за лезгинку напротив храма. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Установлено, что рано утром 14 июня компания из семи мужчин совместно с другими лицами танцевала лезгинку напротив храма Святителя Николая Чудотворца в Кленниках на улице Маросейка в столице. Видео танцев опубликовано позже в мессенджере Telegram.

«Суд признал четверых мужчин виновными в указанном правонарушении и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей каждому нарушителю», - говорится в сообщении ведомства.

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