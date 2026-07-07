Сватовство для Тимофея: зоосад продолжает искать невесту для манула

Претендентки на создание пары появились у манула Тимофея из Московского зоопарка. Фото: соцсети Московского зоопарка

Три претендентки на создание пары появились у манула Тимофея из Московского зоопарка. Об этом сообщила гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова. Фотографии прекрасных представительниц кошачьих уже есть у руководительницы в распоряжении.

«Конечно, <…> даже эти три самочки не гарантируют успешного соединения, потому что, несмотря на то, что мы получили три варианта на создание пары, нужно сначала пройти большую дорогу: проверить генетику. <…> И даже после этого, после того, как мы выберем пару, [это] тоже не гарантирует, что Тимофей и данная леди будут счастливы», - рассказала Акулова.

Многие переживают из-за того, что Тимофей все никак не может найти себе пару. Однако, по словам сотрудников зоопарка, кот вовсе не страдает от одиночества, а напротив - наслаждается им.

Как KP.RU писал ранее, капибарам из Московского зоопарка сделали плановое УЗИ. Как сообщает пресс-служба зоосада, грызуны сами пришли на процедуру к киперам, так как доверяют им.