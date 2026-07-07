Саблин: Реконструкция водозаборного узла улучшит водоснабжение в Троицке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Модернизация водозаборного узла в Троицке позволит увеличить производительность сооружения, а также улучшить качество водоснабжения. Об этом агентству новостей «Москва» заявил депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

«Водозаборный узел обеспечивает водой многоквартирные дома, социальные и торговые объекты в южной части Троицка. <…> На сегодняшний день основные строительные работы на площадке завершаются. Объект будет полностью модернизирован: изменится технологическая схема, заработают новая станция водоснабжения и два резервуара для чистой воды. Специалисты также заменят все внутренние сети, обновят дорожное покрытие, проведут озеленение территории», – сказал спикер.

По словам политика, перед этим в Троицке уже подготовили к вводу в эксплуатацию еще один из ключевых элементов системы водоснабжения города, а именно новый регулирующий водопроводный узел.

Отмечается, что его производительность составит до 20 000 куб. метров в сутки. Тем самым сооружение позволит бесперебойно обеспечивать более 40 000 жителей района питьевой водой из сети московского водопровода.