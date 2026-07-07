Асафов: Благоустройство московских дворов помогает в развитии городской среды Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Благоустройство московских дворов помогает в развитии городской среды. Об этом агентству новостей «Москва» заявил член Общественной палаты РФ Александр Асафов, оценив ход модернизации объектов в Зеленограде.

«Москвичи активно участвуют в выборе локаций для благоустройства через портал “Активный гражданин”, что позволяет учитывать их запросы при планировании работ на следующий год и выстраивать диалог между городом и его жителями. В дальнейшем на портале также проводятся голосования, где люди оценивают результаты работ. В масштабах Москвы такие инициативы формируют единую стратегию развития районов, делая столицу удобным городом для жизни», – сказал спикер.

Так, в план благоустройства 2026 года в Зеленограде включены более 40 локаций. По итогам первого полугодия работы завершены на 11 территориях. Еще несколько ожидают приемки. Кроме модернизации дворовых территорий, системная работа города направлена и на обновление уже сложившихся точек притяжения.

«Задача специалистов – сделать популярные у москвичей рекреационные зоны еще более комфортными и функциональными с учетом современных стандартов. Например, на особом контроле находится значимая для жизни округа зона отдыха “Черное озеро” в Савелках. Комплексные работы планируют завершить в конце лета», – подчеркнул Асафов.