Владимир Ефимов: Город построил пять спортивных сооружений в ВАО с 2016 года

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о построенных городом капитальных спортивных сооружениях в Восточном округе Москвы. В их числе два стадиона и три спорткомплекса.

«Развитие инфраструктуры для здорового образа жизни – одно из приоритетных направлений градостроительной политики столицы, поэтому город планомерно возводит спортивные объекты в разных административных округах. Более чем за 10 лет на востоке Москвы за счет средств городского бюджета построено пять современных объектов – это спорткомплексы и стадионы с футбольными полями», - отметил заммэра.

Он уточнил, что общая площадь сооружений составила около 28 тысяч квадратных метров.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса, в результате жители четырех районов ВАО получили возможность заниматься спортом в шаговой доступности от дома.

Для тех, кто живет в районах Новокосино, Восточное Измайлово и Гольяново, построили по одному спортивному сооружению. А в районе Косино-Ухтомский появилось два таких строения. Как пояснил руководитель Департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров, спорткомплексы с бассейнами разместили на улицах: 16-й Парковой, Алтайской и Николая Старостина.

«Все объекты построены с учетом современных требований к комфорту и безопасности для посетителей. Общая площадь зданий составляет почти 17 тысяч квадратных метров», - рассказал глава ведомства.

Он добавил, что появившийся в районе Гольяново физкультурно-оздоровительный комплекс «Алтайский» оснащен бассейном длиной 25 метров для взрослых, а также бассейном длиной 10 метров для обучения плаванию детей. В здании находятся также: зал для групповых занятий, раздевалки, кафетерий.

Новый стадион «Олимп» в районе Новокосино является первой полноценной крытой футбольной ареной в Москве. Его площадь с манежем достигает более 7,8 тысячи квадратных метров. При строительстве здания применялись новейшие материалы, устойчивые к перепадам температуры. Созданное на стадионе игровое поле оснастили пятислойным искусственным покрытием. Размер этого пространства - 90 на 55 метров.

В районе Косино-Ухтомский стадион «Косино» с профессиональным футбольным полем обеспечен всей инфраструктурой, в том числе зрительскими трибунами, тренажерным залом, залом для мини-футбола, раздевалками и душевыми.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о 16 капитальных спортивных сооружениях, построенных и введенных в Новой Москве с 2012 по 2025 годы