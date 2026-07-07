Анатолий Гарбузов: На международной выставке промышленности представлены флагманы КМЗ

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал о представленной на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2026» в Екатеринбурге продукции московского Карачаровского механического завода (КМЗ). В Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы уточнили, что в экспозиции на стендах правительства Москвы и Минпромторга России можно увидеть флагманские пассажирские лифты «Сириус Плюс» и «Москвич».

«Участие московских производителей в крупнейших отраслевых выставках способствует комплексному развитию промышленности региона, расширению сбыта столичной продукции на внутреннем и внешнем рынках. На стенде правительства Москвы посетители смогут ознакомиться с пассажирским лифтом “Сириус Плюс” — одной из флагманских моделей Карачаровского механического завода», - отметил столичный министр, подчеркнув, что она демонстрирует результаты системной работы по развитию отечественных технологий.

Благодаря конструкции лифта «Сириус Плюс» кабину можно размещать в шахтах разных размеров, в том числе с минимальными габаритами. Стандартная комплектация модели включает в себя TFT-дисплей, мультимедийный экран для информационных материалов, зеркало во всю высоту кабины, подвесной потолок со светодиодной подсветкой. Такими лифтами оснащают жилые, административные и офисные здания.

Дизайн разработанной совместно с одноименным автозаводом модели «Москвич» напоминает о его знаменитой символике. В кабине есть цифровой дисплей и зеркало со встроенным большим экраном.

Генеральный директор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский подчеркнул, что лифты “Москвич” и “Сириус Плюс” отражают возможности современного российского лифтостроения.

«Модели производятся с высокой степенью локализации от 85 процентов и подходят для большинства проектов жилой и коммерческой недвижимости. Флагманы КМЗ выполнены в классическом дизайне, оснащены деликатным освещением и системой защиты от внепланового движения кабины», - рассказал представитель компании.

Он добавил, что с разработками КМЗ могут ознакомиться на “ИННОПРОМе” все участники выставки из разных регионов страны и зарубежья.

Напомним, КМЗ является резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва». Предприятию доступны масштабные налоговые преференции. Полученную экономию завод вкладывает в наращивание производства, а также разработку и внедрение новых высокотехнологичных решений.