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НовостиПолитика7 июля 2026 10:26

Собянин сообщил об уничтожении еще двух дронов, летевших на Москву

Российские военные уничтожили вражеские БПЛА, на месте падения обломков работают специалисты
Елизавета БУБНОВА
Собянин сообщил об уничтожении еще двух дронов, летевших на Москву

Собянин сообщил об уничтожении еще двух дронов, летевших на Москву

Фото: REUTERS.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два вражеских дрона, направленных на Москву. Об этом во вторник, 7 июля, своевременно в мессенджере MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - написал градоначальник в соцсетях.

С вечера понедельника, 6 июля, и до утра сегодняшнего дня в направлении Московского региона летело более 430 дронов. Большая часть из них сбита силами ПВО на дальних подступах, 36 беспилотников - на подлете к Москве.

Жителей и гостей столичного региона просят быть предельно внимательными и осторожными. Не трогайте и не подходите близко к осколкам упавших БПЛА. В случае необходимости звоните по телефону «112».

Как KP.RU писал ранее, минувшей ночью российские военные сбили 452 дрона ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.