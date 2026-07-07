Москвичам стала доступна для онлайн-заказа справка о состоянии здоровья ребенка Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

С 30 июня в электронной медкарте москвичам стала доступна для заказа справка о состоянии здоровья ребенка, который едет в лагерь (форма № 079/у). Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

По словам председателя комитета госуслуг Москвы Елены Шинкарук, функционал онлайн-заказа медсправок подобным образом появился еще осенью 2025 года. За время его работы москвичи оформили более 1,3 млн подобных документов.

«Однако именно сейчас, в сезон массовых поездок и с началом летних смен в оздоровительных учреждениях для детей, заказ справки 079/у действительно востребован. Наша задача – дать родителям спокойствие и уверенность в том, что документ будет готов вовремя. Такая возможность также снижает сезонную пиковую нагрузку на медицинский персонал, ведь летом справки оформляются не только для детского отдыха, но и для поступления в учебные заведения, для спортивных секций», – подчеркивает спикер.

Родителю нужен доступ к электронной медицинской карте ребенка, чтобы заказать справку дистанционно. Услуга оформляется в веб-версии сервиса на портале mos.ru либо в мобильном приложении «ЕМИАС. ИНФО». Далее вам нужно будет посетить врача, а также дополнительную диагностику и консультацию, если потребуется. После чего документ отобразится в электронной медкарте пациента, приходить за ним не нужно.