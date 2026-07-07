Малоинвазивные операции для детей становятся новым стандартом хирургии в Москве Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Москве малоинвазивные операции для детей становятся новым стандартом хирургии. Ребенок возвращается домой спустя всего лишь несколько часов после медицинского вмешательства. Об этом заявил хирург Морозовской детской городской клинической больницы Александр Сиднев.

«Если раньше многие операции требовали достаточно больших разрезов, то сегодня значительную часть вмешательств мы выполняем через один-два небольших прокола с использованием эндоскопической техники. <...> Это позволяет сделать операцию менее травматичной, уменьшить болевой синдром, ускорить заживление тканей и получить хороший косметический результат», - отметил медик.

После операции медики внимательно наблюдают за маленьким пациентом на протяжении нескольких часов. Главный показатель к выписке - его самочувствие. После отправки на амбулаторное лечение родители получают подробные рекомендации по уходу за несовершеннолетним, режиму физической активности и дальнейшему наблюдению.