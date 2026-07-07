Анатолий Гарбузов: Москва и МГТУ имени Н. Э. Баумана договорились о развитии инновационных технологий в промышленности

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

На Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» заключено соглашение о сотрудничестве правительства Москвы и Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет). Документ подписали министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов и ректор МГТУ имени Н.Э. Баумана Михаил Гордин. Как пояснили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики столицы, речь идет о планах по реализации совместных проектов по расширению высокотехнологичной составляющей столичного индустриального сектора.

«Мэром Москвы Сергеем Собяниным была принята стратегия развития промышленности до 2030 года. В ее основе заложены задачи по стимулированию создания новых технологий и формированию благоприятного инвестиционного климата, в частности, по наращиванию доли высокотехнологичной продукции в общем выпускаемом объеме изделий до 50 процентов», - отметил столичный министр.

Он подчеркнул важность неразрывной связки реализации таких инициатив с использованием инструментов государственно-частного партнерства, привлекающих внебюджетные средства в капиталоемкую индустриальную инфраструктуру города.

Как сообщил Гарбузов, подписанное соглашение позволит увеличить масштаб реализуемой в этом направлении работы и гарантировать рост инвестиций в экономику столицы.

Документ позволит наладить сотрудничество в сфере научно-исследовательской и инновационной работы для развития инвестиционного потенциала столицы и реализации новых высокотехнологичных проектов в индустриальном секторе Москвы. Сюда входит в том числе использование специальных городских инструментов, позволяющих привлечь инвестиции. Кроме того, город и вуз договорились вместе проводить мероприятия и образовательные программы.

Ректор МГТУ имени Н. Э. Баумана Михаил Гордин назвал подписание соглашения логичным продолжением работы с городом для университета.

«Мы давно участвуем в жизни московской промышленности, а это соглашение систематизирует и расширяет взаимодействие. Город задает стратегические ориентиры — мы наполняем их содержанием», - уточнил ректор, отметив, что сюда входят исследования, разработки и, что не менее важно, подготовка специалистов для внедрения этих разработок.

Он также сообщил, что сотрудничество придаст импульс достижению целей нашей стратегии развития и укрепит научно-техническую базу, на которую опирается московская промышленность.