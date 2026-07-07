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НовостиОбщество7 июля 2026 11:29

Экскурсовод Крамская рекомендовала новый раздел «Мосфото» любителям архитектуры

Новый раздел стал доступен в начале июня, в нем содержатся фото памятников архитектуры Москвы
Елизавета БУБНОВА
Экскурсовод Крамская рекомендовала новый раздел «Мосфото» любителям архитектуры. Фото: «Мосфото»

Экскурсовод Крамская рекомендовала новый раздел «Мосфото» любителям архитектуры. Фото: «Мосфото»

Новый раздел «Мосфото», который называется «Культурное наследие», будет интересен всем любителям архитектуры. Об этом агентству новостей «Москва» сообщила экскурсовод Марина Крамская.

«С каждым годом интерес к истории и архитектуре нашей любимой Москвы растет – и это не может не радовать! Столичные объекты культурного наследия преображаются благодаря кропотливой работе реставраторов. Традиционно в экскурсиях участвуют множество жителей и гостей города. <...> После экскурсий расширить свои знания, изучить информацию о реставрации можно благодаря отдельному разделу в городском медиабанке, посвященному культурному наследию Москвы. Он, безусловно, заинтересует всех любителей архитектуры», – сказала спикер.

Новый раздел стал доступен в начале июня 2026 года. В нем содержатся фото памятников архитектуры Москвы, в том числе и архивные. Кроме фотографий, в разделе также представлены исторические факты и информация о выполненных реставрационных работах в столице.