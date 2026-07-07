Маленькое чудо в Московском зоопарке: капибары ждут прибавление

Семейство капибар из Московского зоопарка ожидают пополнение Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Капибары Малая (самка) и Кузьма (самец) из Московского зоопарка ждут детеныша. Об этом во вторник, 7 июля, сообщила гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова.

«Сейчас у Малой проходило УЗИ. Да, мы ожидаем малыша. Получится или нет - будем держать крестики (пальцы скрещенными), чтобы все получилось и чтобы малыш был здоров», - сказала руководительница.

Однако есть определенные риски: будущие родители возрастные капибары. Малой - девять лет, а Кузьме - восемь. В сентябре 2025 года у них родилась тройня. И тогда вопрос кормления малышей встал очень остро: детишки съели у мамочки все молоко и капибара чувствовала себя очень плохо.

Как KP.RU писал ранее, накануне капибарам из Московского зоопарка сделали плановое УЗИ. Грызуны сами пришли на процедуру к киперам, так как доверяют им. Тогда то сотрудники зоосада и рассказали, что у них есть большой секрет.