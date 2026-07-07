Владимир Петраков рассказал о формировании Москвой инфраструктуры для роста космической отрасли

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

На международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владимир Петраков рассказал о формировании в столице полноценной экосистемы для перехода ракетно-космической отрасли от штучного к серийному производству. В Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы напомнили об активном создании городом промышленной и научной инфраструктуры, являющейся ключевым драйвером роста.

«Москва — единственный регион в стране, сформировавший полноценную экосистему для развития космической отрасли: столица выступает хабом для малых компаний этого направления, а создание Национального космического центра стало ключевым инфраструктурным шагом», - отметил замруководителя, выступая на сессии «Космический конвейер: серийное производство ракет и спутников как новый индустриальный вызов».

Он напомнил, что вокруг НКЦ активно развивается космический кластер. Он объединит высокотехнологичные предприятия и позволит выстроить кооперационные цепочки - от производства малых космических аппаратов до масштабных разработок в области ближнего и дальнего космоса.

Участники дискуссии, среди которых были ведущие эксперты и представители бизнеса, обсудили ключевые барьеры и возможности для российской космонавтики. В частности, речь шла о создании технологических и организационных условий для выпуска свыше 500 спутников и 50 ракет в год. Это позволит кратно нарастить отечественную орбитальную группировку.

Генеральный директор управляющей компании фонда Digital Evolution Ventures Евгений Кузнецов уточнил, что космос становится высоконагруженной инфраструктурой экономики. Он отметил, что космос нужно расценивать не как на пространство науки, а как индустриальную платформу.

Генеральный директор Гильдии «Рубежи науки» Илья Чех предложил распространить серийный подход не только на спутники, но и на научное оборудование для фундаментальных исследований.

Генеральный директор ООО «СИКС» (входит в ГК «СПУТНИКС») Сергей Алексеев подчеркнул, что в современных реалиях коммерческого космоса ключевым фактором является эффективность и конкурентность продукта, а построение полной цепочки производства внутри одной страны практически невозможно.

Генеральный директор компании «Эль Пять» Дмитрий Монахов рассказал о практических шагах частного бизнеса по развертыванию собственных группировок. Он назвал новые перспективные ниши, в числе которых обеспечение воздушной инфраструктуры для беспилотников и прямая спутниковая связь со смартфонами.