Монеточка* заочно приговорена к году колонии за несоблюдение маркировки Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В отношении иноагента Елизаветы Гырдымовой (Монеточка)* заочно вынесен обвинительный приговор. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы, исполнительница обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

Установлено, что Монеточка*, дважды привлеченная в течение года к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, распространяла в одной из соцсетей материалы без указания соответствующей маркировки.

Исполнительницу приговорили к году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Напомним, что Гырдымова* находится в розыске в России. Она заочно заключена под стражу.

«Также суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на 3 года», - говорится в сообщении ведомства.

Как KP.RU писал ранее, прокуратура Москвы начала уголовное преследование иноагента Дмитрия Гудкова*. Он дважды привлекался к ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. С февраля 2026 года, находясь за пределами РФ, он продолжил распространять материалы в соцсетях без указания соответствующего статуса.

* - Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов