Эксперт рассказала, чему обучают на предпрофессиональных каникулах в Москве

Предпрофессиональные каникулы в Москве объединяют теорию и практику. Фото: Департамент образования и науки Москвы

Теорию и практику объединяют в себе предпрофессиональные каникулы, проходящие в Москве. Об этом агентству новостей «Москва» рассказала директор программы факультета журналистики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Анна Псюк.

«Для развития профессиональных навыков, которые требуются в сфере медиа и журналистики, мы обычно устраиваем учащимся лекции от преподавателей, которые рассказывают про ТВ-журналистику, ораторское мастерство и медиа. Также у школьников есть практические занятия: их учат работать с телесуфлeром, снимать ролики, создавать разный контент», – поделилась спикер.

По словам Псюк, благодаря этим занятиям школьники развивают как журналистские, так и копирайтерские навыки. Завершающим этапом медиаканикул является защита итогового продукта. В этом году ребята будут делать самопрезентацию. Они должны создать визитку абитуриента.