Предпрофессиональные каникулы помогают школьникам Москвы найти единомышленников. Фото: Департамент образования и науки Москвы

Во время предпрофессиональных каникул школьников Москвы не только учат решать реальные бизнес-задачи. Детям также помогают найти единомышленников. Об этом агентству новостей «Москва» рассказал ученик предпринимательского класса школы №1538 Тимофей Мун.

«Мы посетили Финансовый университет при правительстве, чтобы провести здесь профессиональные каникулы. Они были посвящены не абстрактным теориям, а живым и важным темам, среди которых социальное предпринимательство и франчайзинг. Меня особенно увлекло, что мы не просто слушали лекции, а активно участвовали в диалоге», – поделился впечатлениями школьник.

По его словам, важным открытием этих каникул для него стала атмосфера единомышленников. Мун рассказал, что попал в сообщество увлеченных людей, где идею каждого обязательно услышат, а начинания каждого поддержат.

«Это не просто обучение, а настоящее вдохновение», - подчеркнул он.