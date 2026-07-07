Собянин рассказал о росте популярности патриотического волонтерства в Москве

Мэр Москвы: Число участников патриотического волонтерства за год выросло втрое. Фото: пресс-служба мэра Москвы

За минувший год количество участников патриотического волонтерства в Москве выросло более чем в три раза. В начале 2026 года данное направление вошло в тройку лидеров по востребованности среди московских добровольцев. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

«Все это - результат системной работы, разнообразия форматов и вовлечения разных поколений в патриотические мероприятия. В Москве регулярно проходят мастер-классы по плетению маскировочных сетей, изготовлению вязаных вещей и сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО, жителей новых и приграничных регионов России. Добровольцы поддерживают семьи участников СВО и проводят для них полезные занятия», - отметил градоначальник.

В волонтерских окружных центрах «Доброе место» проходят встречи с героями, рассказывает политик. А в разных мероприятиях «Мосволонтера» активное участие принимает подрастающее поколение.

Так, студент Московского городского университета управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова Сергей Мальцев является волонтером около пяти лет. В учебном учреждении он организовывает встречи студентов с участниками СВО, экскурсии в места боевой и воинской славы, проводит иные мероприятия для учащихся. Сергей трижды ездил в Луганскую и Донецкую Народные Республики, чтобы лично поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, выразить им огромное почтение и благодарность, передать гуманитарную помощь и подарки из Москвы.

«Добровольчество - это невероятная сила, которая объединяет неравнодушных граждан и все наше общество. Лично для меня это вклад в развитие родного города и страны, возможность помочь окружающим и сделать наш мир лучше и добрее», - подчеркнул студент.

Московская молодежь на регулярной основе собирает и создает необходимые для российских военнослужащих вещи. К примеру, ученики школы № 2109 изготавливают сухие пайки и посылки на полевую кухню; студенты технологического колледжа № 34 сшили 150 комплектов белья для госпиталя в Валуйках, а дизайнеры Первого московского образовательного комплекса передали 80 теплых флисовых балаклав.

Ребята приходят в патриотическое волонтерство благодаря интерактивным мероприятиям, в числе которых проект «Добрые уроки», исторические квесты; викторины, посвященные городам-героям и памятным датам.