Багреева: Больше 500 коммерческих помещений реализовала Москва на торгах в I полугодии

Фото: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева рассказала о реализованных на городских торгах помещениях для бизнеса с января по июнь 2026 года.

«Нежилые помещения входят в число самых популярных у предпринимателей лотов. За первую половину 2026 года на торгах по продаже и аренде было реализовано 577 объектов общей площадью 70,1 тысячи квадратных метров. Самыми востребованными у инвесторов стали помещения площадью до 100 квадратных метров, подходящие для небольших бизнес-проектов», - отметила заммэра.

Она уточнила, что самым высоким спросом пользовались помещения на первых этажах и в подвалах. По традиции предприниматели открывают там магазины, аптеки, салоны красоты, сервисные центры, пункты выдачи заказов, медицинские учреждения и другие виды бизнеса.

Как сообщила Багреева, почти треть реализованных в первом полугодии помещений находится в Северном округе столицы. Примерно по 10 процентов – в Восточном и Центральном округах. На торгах на один лот набиралось в среднем пять претендентов.

Напомним, нежилые помещения на торгах вправе приобрести юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов напомнил, что на Инвестиционном портале Москвы можно посмотреть полный перечень коммерческих помещений, выставленных городом на торги. Поиск нужного варианта доступен там благодаря настройке фильтров по округам и районам, площади, этажу, близости к станциям метро, МКАД и другими параметрам.

«Весь процесс от подачи заявки до заключения договора проходит онлайн и требует минимального комплекта документов. При этом город гарантирует прозрачность процедуры и юридическую чистоту сделки», – подчеркнул глава ведомства.

На Инвестиционном портале Москвы в разделе «Торги Москвы» представлено выставленное городом на торги имущество. Здесь есть полная информация о лотах, включая фотографии, документы, условия и форму продажи. Аукционы проводятся на электронной площадке «Росэлторг». Участникам нужны регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

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