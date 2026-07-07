Москва возглавила рейтинг эффективности реализации промышленной политики в России

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

На международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге результаты рейтинга эффективности реализации промышленной политики в стране представил Минпромторг России.

«Москва заняла первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в стране», - сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Известно, что субъекты РФ оценивались по 47 критериям в шести блоках показателей. В их числе экономическое развитие региона; реализация мер поддержки промышленности; развитие промышленной инфраструктуры; кадровый потенциал; популяризация и продвижение продукции; взаимодействие с промышленным комплексом региона.

Напомним, столичные предприятия представляют более 20 обрабатывающих отраслей. Активнее всего развиваются высокотехнологичные сектора.

Этого удается добиться благодаря комплексной системе поддержки. Она включает в себя свыше 20 мер — от создания площадок до модернизации мощностей и компенсации процентов по инвесткредитам.

«Уже второй раз Москва становится первой в стране по эффективности промышленной политики. Это не просто награда — это четкая стратегия и ежедневная работа всей команды правительства Москвы», - подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он напомнил, что сегодня в столице работают более 4,6 тысячи заводов и производств.

Как сообщил Гарбузов, по итогам прошлого года рост составил более 5%, а инвестиции в промышленность — более 480 миллиардов рублей.

«Таким образом, бизнес видит, что развиваться в Москве и вкладывать деньги в производственный потенциал города максимально выгодно», — отметил столичный министр.