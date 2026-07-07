III Международный форум предпринимательства «Больше чем бизнес» прошел в Москве

Фото: Предоставлено Фондом поддержи социального предпринимательства

В Москве завершился III Международный форум социального предпринимательства «Больше чем бизнес».

Партнерство как главный драйвер устойчивого роста стало ключевой темой этого события, которое объединило лидеров социального сектора и представителей крупнейших корпораций.

Роман Костомаров. Фото: Предоставлено Фондом поддержи социального предпринимательства

«Больше чем бизнес» - это центральная федеральная площадка для популяризации социального предпринимательства и развития этого сектора в России. Выставка-продажа товаров социальных предпринимателей способствовала продвижению продукции 28 компаний и организаций.

Участники пленарной дискуссии разобрали, как выстраивать эффективное взаимодействие между соцпроектами и корпорациями. Модератором встречи выступила телеведущая Юлия Барановская. А опытом поделились представители различные корпорации и лидеры социального сектора.

Специальными гостями форума стали олимпийский чемпион Роман Костомаров Он провел открытый диалог «Точка сборки» о преодолении кризиса.

На форуме также были заключены ряд стратегических соглашений, которые перевели дискуссии о партнерстве в плоскость реальных действий. Форум также стал пространством для демонстрации возможностей социальных предпринимателей.

Роман Костомаров. Фото: Предоставлено Фондом поддержи социального предпринимательства

Кроме того, тему социального предпринимательства обсуждали в международном контексте. Опытом развития социального бизнеса в своих странах поделились предприниматели из Казахстана, Узбекистана, Китая и Чили.

Форум «Больше чем бизнес» вновь подтвердил, что социальное предпринимательство - это реальный драйвер устойчивого развития страны, эффективность которого многократно возрастает благодаря системному партнерству.