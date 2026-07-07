Жителей Подмосковья предупредили о ракетной опасности

Ракетную опасностью объявили в Московской области ночью 8 июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинские боевики вновь попытались атаковать Московский регион. В области ночью 8 июля объявили ракетную опасность. Такие уведомления получили жители Подмосковья от РСЧС.

В сообщении предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета. Жителям посоветовали оставаться дома, не выходить из безопасных мест. Власти региона не комментировали обстановку.

В настоящий момент о перехвате ракет информации не поступало. Не сообщается также о пострадавших или разрушениях на земле. БПЛА в Московском регионе в последний раз сбили несколько часов назад.

Спустя 20 минут ракетная опасность была отменена.

На фоне воздушной опасности аэропорты Внуково и Домодедово работают с ограничениями. Рейсы принимают и отправляют по согласованию с соответствующими органами.

Прошлой ночью российские системы ПВО ликвидировали сразу 452 дрона ВСУ. Беспилотники сбиты, в том числе, на подлете к Москве.