Ефимов: В Сокольниках появится спорткомплекс с крытым манежем и футбольным полем

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Подробностями о согласованном архитектурно-градостроительном решении спортивно-тренировочной базы футбольного клуба «Спартак-Москва» в Сокольниках поделился глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Здание займет участок в 19,5 гектара. Его адрес: Малый Олений переулок, владение 23. Неподалеку располагаются парк «Сокольники», а также станции метро «Сокольники» и «Преображенская площадь».

«В Сокольниках возведут современные спортивные объекты общей площадью более 64 тысяч квадратных метров. Комплекс будет включать в себя четыре ключевых объекта: основное здание базы площадью почти 35 тысяч квадратных метров, крытый манеж – более 15 тысяч квадратных метров, здание службы эксплуатации и футбольный стадион на 500 мест», - отметил заммэра.

Он добавил, что особое внимание инвестор уделит благоустройству. Более 10 гектаров территории будет отведено под озеленение, что позволит гармонично вписать комплекс в окружающую среду.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса, благодаря созданию масштабной спортивной инфраструктуры в районе будут организованы новые рабочие места, появится стимул развития любительского и профессионального спорта, а также дополнительные возможности для проведения соревнований, тренировок и массовых спортивных мероприятий.

В Департаменте градостроительной политики Москвы пояснили, что трехэтажный стилобат здания займут малый манеж, тренажерные залы, спа-центр с бассейном. Там же будут работать несколько столовых, офисы, медблок.

Верхние этажи комплекса отдадут под два жилых блока с номерами для временного проживания спортсменов. А на кровле появится эксплуатируемая зона. Многофункциональный крытый манеж вместит в себя футбольное поле стандартного размера на первом этаже, корты для падела - на втором, зал борьбы - на третьем. Минус первый этаж займут тренажерные зоны и раздевалки. На футбольном стадионе категории 4А смогут одновременно находиться 500 зрителей. Здесь также поставят медиавышку.

Фото: Пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы

Фасады здания базы дополнят светопрозрачные стеклопакеты с крупногабаритным заполнением. Для облицовки ниш типовых этажей используют алюминиевые сотовые панели, которые интегрируют в стоечно-ригельную систему. Для оформления горизонтального декоративного пояса применят навесной фасад. Благодаря этому здание получит легкий, современный и технологичный облик. В комплексе для посетителей и сотрудников будет работать стоянка на 170 машино-мест. Из них 95 - в подземной парковке.