Тишковец: До 80% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в выходные Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В предстоящие выходные, 11–12 июля, на Москву обрушатся аномальные ливни, которые могут принести до 80% месячной нормы осадков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, за два дня в столице может выпасть до 67 литров воды на квадратный метр площади. Это почти вся месячная норма, которая в июле составляет около 84–85 мм. Причиной столь сильных осадков станет эффект Фудзивары — редкое атмосферное явление, при котором два циклона начинают вращаться друг вокруг друга, порождая мощный суперциклон. Именно он принесет в столичный регион затяжные дожди и грозы.

В четверг и пятницу погода останется неустойчивой: дожди, местами с грозами, продолжат идти, а столбики термометров будут держаться в диапазоне от плюс 18 до плюс 23 градусов. К концу недели немного потеплеет — днем воздух прогреется до плюс 20–25 градусов, однако комфортной погоды ждать не стоит. По прогнозам Тишковца, дожди продлятся шесть суток подряд, и лишь к следующему вторнику наметится улучшение погодных условий.