На оранжевой ветке метро в Москве увеличили интервалы движения поездов Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Калужско-Рижской линии московского метро временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщил столичный департамент транспорта развития дорожно-транспортной инфраструктуры в своем официальном Telegram-канале.

Меры введены для проверки инфраструктуры на южном участке линии. В связи с этим поезда следуют реже обычного, возможны небольшие задержки. Пассажирам рекомендуется учитывать это при планировании поездок и следить за объявлениями в вестибюлях и вагонах. О времени восстановления обычного графика движения не сообщается.