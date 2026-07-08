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НовостиОбщество8 июля 2026 6:23

На оранжевой ветке метро в Москве увеличили интервалы движения поездов

На Калужско-Рижской линии увеличены интервалы движения поездов
Мила ГЕНЬ
На оранжевой ветке метро в Москве увеличили интервалы движения поездов

На оранжевой ветке метро в Москве увеличили интервалы движения поездов

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Калужско-Рижской линии московского метро временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщил столичный департамент транспорта развития дорожно-транспортной инфраструктуры в своем официальном Telegram-канале.

Меры введены для проверки инфраструктуры на южном участке линии. В связи с этим поезда следуют реже обычного, возможны небольшие задержки. Пассажирам рекомендуется учитывать это при планировании поездок и следить за объявлениями в вестибюлях и вагонах. О времени восстановления обычного графика движения не сообщается.