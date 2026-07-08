Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июля 2026 7:11

Лебеди на Патриарших прудах второй год подряд стали родителями

Шесть лебедят появились на свет в центре Москвы на Патриарших прудах
Мила ГЕНЬ
Лебеди на Патриарших прудах второй год подряд стали родителями

Лебеди на Патриарших прудах второй год подряд стали родителями

Фото: Shutterstock.

На Патриарших прудах в центре Москвы у пары лебедей второй год подряд вылупились птенцы, передает ТАСС. Птицы вновь обустроили гнездо на плавучем домике в центре водоема — сейчас в нем находится не менее шести птенцов, которые еще не спускались на воду.

В прошлом году эта пара лебедей-шипунов впервые стала родителями: тогда на свет появилось шесть лебедят. В августе их перевезли в центр реабилитации в Брянской области, где они окрепли и через несколько месяцев были выпущены на свободу. После зимовки в Московском зоопарке птицы вернулись на пруд в мае.

Горожане дали лебедям по два имени: одни называют их Иван и Марья, другие — Патрик и Патриция. Лебеди-шипуны моногамны и создают пары на всю жизнь, а также активно защищают свою территорию. Появление птенцов совпало с Днем семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.