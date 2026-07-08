Владислав Овчинский: Старт дан — в Лефортово приступили к строительству жилого комплекса

Владислав Овчинский. Фото - Департамент градостроительной политики.

В Лефортово, на юго-востоке столицы, началась практическая стадия строительства нового дома по программе реновации. Ранее здесь стоял старый расселённый пятиэтажный дом. О том, что именно появится на Авиамоторной улице, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

«Новостройка на Авиамоторной улице, рассчитанная на 168 квартир, будет состоять из двух секций переменной этажности жилой площадью около 10 тысяч квадратных метров. Для комфорта будущих жителей во всех пространствах общего пользования – во дворе и в доме – предусмотрена безбарьерная среда. Сейчас на стройплощадке идут подготовительные работы – устанавливается шпунтовое ограждение и производится разработка котлована», — приводит слова Овчинскогопресс-служба Департамента градостроительной политики.

Сейчас на стройплощадке самый ответственный этап подготовки: монтируют шпунтовое ограждение (это такие крепкие стальные стенки, чтобы грунт не осыпался) и уже начали разрабатывать котлован под фундамент.

Место для новостройки выбрано очень удобное. Всё, что нужно для жизни, — буквально под боком. До станции метро «Лефортово» идти пешком минут пять, до платформы Сортировочная на МЦД-3 — около десяти. А трамвайная остановка и вовсе в двухстах метрах от входа.

Если говорить о программе реновации в целом, то её запустили ещё в августе 2017 года. Она охватывает около миллиона москвичей, а всего предстоит расселить больше пяти тысяч старых домов. Недавно город поставил задачу ускорить темпы вдвое — и результаты уже видны. Например, только на юге столицы сдали 42 новостройки, и ещё по 14 объектам стройка идёт полным ходом. В ближайшее время новоселье отметят и жители Щербинки — для них готовят переезд в дом на улице Чапаева.