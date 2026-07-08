Максим Ликсутов: На выставке «Иннопром» представлен ИИ-ускоритель для роботов и «умных» городских систем

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о разработке резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Речь идет о первом в стране нейросетевом ускорителе LinQ HX для встраиваемых систем на базе отечественного микропроцессора. Как пояснили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, новинка полностью собрана из российских компонентов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город поддерживает производителей отечественной микроэлектроники. Один из резидентов столичной ОЭЗ создал модуль, который сможет заменить зарубежные ИИ-ускорители. Вычислительным ядром здесь служит российский микрочип для искусственного интеллекта — собственная разработка компании», - отметил заммэра, уточнив, что микросхему включили в реестр Минпромторга России.

Как сообщил Ликсутов, статус резидента предприятие получило в 2025 году. За это время резидент вложил в свое развитие, включая НИОКР, почти 800 миллионов рублей.

Разработанный компанией «ХайТэк» ускоритель обеспечивает обработку данных в реальном времени. При этом он способен обойтись без подключения к интернету или облачным серверам. Устройство производит 30 триллионов операций в секунду. Благодаря этому можно одновременно запускать до пяти нейросетей с задержкой от 1,5 до 2,3 миллисекунды.

Ускоритель поддерживает самые разные интерфейсы — от датчиков и камер до систем управления. При этом потребляет мощность не более 40 ватт.

В перспективе созданный модуль смогут применять в системах видеонаблюдения. В результате можно будет автоматически выявлять нештатные ситуации.

При помощи технологии также доступно создание более автономных роботов, умеющих ориентироваться в пространстве и самостоятельно выполнять сложные задачи. Разработку можно использовать и в медицине. В частности, создавать на ее базе системы ИИ-диагностики и круглосуточного мониторинга состояния пациентов.

Новинку показали на международной промышленной выставке «Иннопром-2026». Ранее Сергей Собянин сообщил о представленных на стенде правительства Москвы экспонатах. Всего их более 50. Некоторые из передовых решений созданы резидентами ОЭЗ «Технополис Москва», являющегося флагманом высокотехнологичной промышленности столицы.

Напомним, ОЭЗ «Технополис Москва» отмечает в этом году 20 лет со дня основания. Сегодня это ключевой хаб промышленности России и центр притяжения для компаний, определяющих технологический суверенитет России.