Москвичи увидят редкое соединение Венеры и голубой звезды Регул 9 июля Фото: Славян Загагулько

В четверг, 9 июля, после захода Солнца жители столицы смогут наблюдать редкое астрономическое явление — соединение Венеры и голубой звезды Регул из созвездия Льва. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала старший научный сотрудник МФТИ Евгения Кравченко.

По словам эксперта, явление можно будет увидеть невооруженным глазом в западной части неба в течение часа после заката. Венера — третий по яркости объект на небе после Солнца и Луны. Регул — голубая звезда, удаленная от Земли примерно на 80 световых лет, то есть наблюдаемый сейчас свет был испущен еще в 1940-х годах.

При наблюдении в любительский телескоп с увеличением 30–50 крат обе звезды попадут в одно поле зрения: Регул останется точечным источником, а Венера будет видна как полумесяц, освещенный на 50%.